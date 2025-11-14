Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra loạt dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị, trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị ở xã Diên Sanh. Dự án này được khởi công năm 2023, có quy mô sử dụng đất hơn 480ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2032.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng kiểm tra công trình trọng điểm tại Quảng Trị (Ảnh: Xuân Phú).

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đề nghị tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, bảo đảm thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án tại khu công nghiệp.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy. Dự án có tổng diện tích 685ha, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn thực hiện.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và 3 phù hợp với tiến độ chung, tập trung thi công các hạng mục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tích cực phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư huy động nhân lực, phương tiện tập trung thi công các hạng mục công trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 245ha, còn hơn 20ha chưa bàn giao mặt bằng do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2026.

Ông cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, có định hướng, chiến lược rõ ràng, bảo đảm nguồn nhân lực để sau khi dự án hoàn thành có thể hình thành Tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay Quảng Trị.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường ven biển tỉnh Quảng Trị.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, đã giải phóng mặt bằng 40,5/48km của giai đoạn 1. Giá trị thực hiện thi công xây lắp đã đạt khoảng 666 tỷ đồng, chiếm hơn 41%.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ, Phó Thủ tướng lưu ý đến thời điểm này, dự án còn chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra, chủ đầu tư cần tích cực chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đơn vị nào không đủ năng lực có thể xem xét thay thế.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị và nắm bắt một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.