Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà công nhân khó khăn tại Tây Ninh

Ngày 5/2, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam, tỉnh Tây Ninh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao 100 suất quà Tết đến công nhân, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng lao động.

Phó Thủ tướng trao quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh (Ảnh: T.V.).

Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đoàn viên, người lao động. Ông đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh trong năm 2025, khẳng định những thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Công đoàn tỉnh Tây Ninh trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là các hoạt động hỗ trợ Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình như Tết Sum vầy, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé xe, tổ chức các chuyến xe nghĩa tình.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại chuyến thăm (Ảnh: T.V.).

Hướng tới năm 2026 - năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng gửi lời chúc đoàn viên, người lao động và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn người lao động sớm trở lại làm việc sau Tết, tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.