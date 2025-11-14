Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Cán bộ, đảng viên phải gần dân, gần cơ sở

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của xã Bắc Khánh Vĩnh và khu dân cư liên thôn, với 1.118 hộ, hơn 4.600 nhân khẩu, cùng 9 dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, hòa thuận và đạt nhiều kết quả về mọi mặt đáng khích lệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Hoàng Đức).

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc chủ động của mặt trận, kinh tế nông nghiệp tại địa phương đã chuyển dịch rõ nét, đời sống vật chất được nâng cao.

Phó Thủ tướng mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, phát huy tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội về tài nguyên và đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Phó Thủ tướng tham gia các hoạt động tại ngày hội (Ảnh: Hoàng Đức).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc các dân tộc, chăm lo khuyến học, khuyến tài, khơi dậy phong trào học tập suốt đời.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh, nhất là cán bộ mặt trận đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cán bộ, đảng viên mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần" (gần dân - gần cơ sở - gần không gian số); "5 phải" (phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả); "4 không" (không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng).

Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà đến người dân xã Bắc Khánh Vĩnh (Ảnh: Hoàng Đức).

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương ưu tiên chăm lo cho gia đình người có công, vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều phần quà đến người dân xã Bắc Khánh Vĩnh.