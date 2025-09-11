Hải Phòng: Từ điểm đến FDI đến thủ phủ bất động sản hạng sang

Thành phố Cảng không chỉ khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu Việt Nam, mà còn vươn mình trở thành thủ phủ bất động sản hạng sang, nơi cộng đồng tinh hoa toàn cầu tìm thấy chuẩn mực sống quốc tế và cơ hội đầu tư dài hạn.

Khi Việt Nam trở thành tâm điểm an cư, đầu tư quốc tế

Các báo cáo quốc tế gần đây cho thấy, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ trên bản đồ lối sống và đầu tư toàn cầu. Savills ghi nhận Việt Nam nằm trong top thị trường bất động sản (BĐS) xa xỉ hấp dẫn tại châu Á - Thái Bình Dương, nhờ tốc độ đô thị hóa, hạ tầng hiện đại và dư địa tăng trưởng còn lớn.

“Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn đến môi trường sống đang cải thiện đáng kể. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và tiềm năng đầu tư BĐS còn nhiều dư địa”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, đánh giá.

Từ góc nhìn khác, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, cho biết ba bộ luật Đất đai, Kinh doanh BĐS và Nhà ở có hiệu lực từ 1/8/2024 đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, an toàn cho nhà đầu tư, giúp việc tiếp cận đất đai thuận lợi hơn.

Hạ tầng tăng tốc, với mạng lưới cao tốc, sân bay, đường vành đai được xây mới khắp từ Bắc vào Nam, cũng thu hút làn sóng FDI đổ mạnh vào thị trường bất động sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh BĐS đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bức tranh đó, Hải Phòng - siêu đô thị lớn thứ 3 cả nước, được giới chuyên gia đánh giá là một điểm đến đầy sức hút trên bản đồ an cư đầu tư toàn cầu. Trong 4 năm liên tiếp (2021-2024), Hải Phòng đứng top 5 toàn quốc về thu hút vốn FDI. 8 tháng đầu năm 2025, vốn đăng ký cấp mới đạt 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3 cả nước.

Diện mạo đô thị Hải Phòng đang thay đổi, trở thành điểm hẹn đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực (Ảnh: Vinhomes).

Dòng vốn FDI không chỉ bổ sung nguồn lực cho kinh tế địa phương, mà còn kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng. Đây chính là bước đệm để Hải Phòng nâng cấp diện mạo từ một thành phố công nghiệp - cảng biển thành một trung tâm sống và làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Các tập đoàn lớn đầu tư vào Hải Phòng cũng kéo theo đội ngũ quản lý cấp cao, chuyên gia kỹ thuật, nhân sự quốc tế đến sinh sống lâu dài. Nhu cầu về nhà ở, trường học quốc tế, dịch vụ y tế, giải trí… từ nhóm cư dân có thu nhập cao này ngày càng tăng. Đây là đòn bẩy mạnh mẽ cho thị trường BĐS cao cấp tại Hải Phòng.

“Lực lượng chuyên gia quốc tế cùng tầng lớp trung lưu Hải Phòng và nhóm cư dân sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến từ Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ là nhân tố dẫn dắt sự phát triển bền vững của BĐS Hải Phòng, góp phần định hình nên diện mạo đô thị hiện đại, đáng sống, xứng tầm một thành phố trung tâm của kỷ nguyên phát triển mới”, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, đánh giá.

Bất động sản Hải Phòng sẵn sàng đón giới tinh hoa toàn cầu

BĐS Hải Phòng đang bước vào một chu kỳ phát triển mạnh mẽ. Nếu trước đây, thành phố được biết đến chủ yếu với phân khúc công nghiệp, thương mại, thì nay phân khúc nhà ở cao cấp và siêu sang đã bắt đầu ghi dấu, định hình diện mạo mới cho đất cảng.

Nổi bật trong số này là Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) - đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế và mô hình của các “đảo tỷ phú” trên thế giới.

Tiện ích trong lòng Vinhomes Royal Island mang dấu ấn kiến trúc châu Âu hoa lệ (Ảnh: Vinhomes).

Tại Vinhomes Royal Island, giới tinh hoa được chiều chuộng mọi nhu cầu, sở thích với bộ sưu tập tiện ích thượng lưu lần đầu tiên hiện diện tại Việt Nam, như: học viện cưỡi ngựa hoàng gia, sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á; VinWonders Vũ Yên sở hữu Safari lớn bậc nhất miền Bắc; Vincom Mega Mall lớn nhất Hải Phòng; bến du thuyền cao cấp…

Tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, được bao bọc bởi dòng sông xanh hiền hòa, không gian sống tại Vinhomes Royal Island được kiến tạo với quy hoạch đột phá: từ những khu biệt thự mang đậm dấu ấn kiến trúc, văn hóa năm châu đến các dinh thự bề thế sở hữu biển mặn sau nhà, cùng hệ thống an ninh đa lớp bảo đảm sự riêng tư. Đây cũng chính là phong cách sống xa xỉ mà giới thượng lưu quốc tế tìm kiếm khi dịch chuyển về Việt Nam.

Vinhomes Royal Island kiến tạo chuẩn mực sống mới, thu hút giới tinh hoa trong và ngoài nước.

Trên phương diện đầu tư, Vinhomes Royal Island thể hiện rõ lợi thế trong bức tranh phát triển đột phá của Hải Phòng. Giá trị BĐS liên tục gia tăng bởi hàng loạt cú hích quy hoạch, hạ tầng. Trong đó có việc sáp nhập Hải Dương, thông xe cầu Hoàng Gia đưa Vũ Yên thành trung tâm mới, mở rộng sân bay Cát Bi, chuẩn bị khởi công đường sắt quốc tế kết nối với Trung Quốc…

“Tại Vũ Yên, giá hiện mới ở mức khoảng 90 triệu đồng/m² và được dự báo còn tiềm năng tăng gấp 2, 3 lần khi hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, dự báo.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Hải Phòng chủ yếu được biết đến như một trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc. Tuy nhiên, với dòng vốn quốc tế liên tục đổ về, hạ tầng đô thị - giao thông bứt phá, cùng sự xuất hiện của các đại dự án mang tầm vóc quốc tế như Vinhomes Royal Island, thành phố đang từng bước tái định vị: từ “công xưởng khu vực” trở thành “ngôi nhà toàn cầu” của giới tinh hoa.