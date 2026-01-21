Phó Giám đốc Công an Nghệ An làm Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng

Ngày 21/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, địa phương đã có quyết định thành lập Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng tỉnh nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Đội có 61 thành viên, là cán bộ, chuyên gia các sở, ban, ngành và các đơn vị viễn thông. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được phân công làm Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng của tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được phân công làm Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng (Ảnh: V. Hậu).

Chức năng của Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng là triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, lỗ hổng và sự cố đối với cơ sở hạ tầng thông tin, không gian mạng trong cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.

Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục, điều tra, phân tích để nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiểu thiệt hại từ các sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch ứng phó hàng năm; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, sẵn sàng phòng, chống chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu từ Bộ Công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An là cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng. Đơn vị này được phép thuê chuyên gia đủ năng lực tham gia đội ứng cứu sự cố trong trường hợp cần thiết.