Phó Chủ tịch TPHCM Trần Văn Bảy được giao phụ trách quốc phòng, an ninh

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký thông báo phân công xử lý công việc của UBND TPHCM. Trong đó, UBND TPHCM đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy được giao theo dõi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (Ảnh: Q.Huy).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phụ trách các công việc của ông Nguyễn Văn Thọ trước khi chuyển công tác, trừ nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM. Việc phân công này nhằm đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND TPHCM.

Tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 14/11, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Văn Bảy (SN 1971, quê quán tại tỉnh Đồng Nai), có trình độ Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM.

Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 cũ từ ngày 16/3/2017 đến hết năm 2020. Sau lễ công bố thành lập TP Thủ Đức, ông Bảy được sắp xếp, điều động về Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.

Ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM từ tháng 3/2021 đến ngày 6/2024. Từ ngày 5/6/2024 đến 14/11/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.