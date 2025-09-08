Kết quả kiểm tra vụ cá chết trắng dưới đáy biển tỉnh Khánh Hòa

Ngày 8/9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã có kết quả kiểm tra việc cá biển tự nhiên chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo báo cáo kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận được phản ánh về việc cá chết trắng dưới đáy biển Hòn Bạc, nghi do sử dụng mìn để đánh bắt, các cơ quan đã vào cuộc kiểm tra.

Hình ảnh cá chết dưới đáy biển được một huấn luyện viên lặn biển ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: Quang Huy).

Làm việc với đoàn kiểm tra, người dân và ngư dân ven biển Hòn Bạc khẳng định nhiều năm nay không còn tình trạng dùng chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; thông tin vừa qua trên mạng xã hội là không có cơ sở.

Thành viên đoàn kiểm tra và ngư dân địa phương cho rằng hiện tượng này nhiều khả năng xuất phát từ hoạt động lưới vây rút đêm. Khi khai thác khối lượng lớn, một phần thủy sản rơi ra ngoài trong quá trình thu lưới, tạo thành các vệt loang dưới đáy biển như trong video lan truyền.

Qua kiểm tra, bước đầu đoàn công tác, chưa xác định được dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt chất nổ như thông tin trên mạng xã hội lan truyền.

San hô bị gãy ngang ở vùng đáy biển tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Quang Huy).

Trước đó, ông Nguyễn Quang Huy, huấn luyện viên lặn biển chuyên nghiệp, cho biết vào ngày 15/8, ông cùng một nhóm du khách người Đức do Trung tâm Lặn biển Vietnam Underneath (Nha Trang) tổ chức lặn ở khu vực biển Hòn Bạc.

Trong quá trình lặn biển, họ đã bắt gặp rất nhiều cá chết dưới đáy biển, nhiều con bụng bị bể, mất mắt, trong đó có cả những con cá rất nhỏ. Ngoài ra, các khối san hô cứng tại đây cũng bị gãy ngang.

Ông Huy nhận định, đây có thể là hậu quả của việc người dân sử dụng chất nổ để khai thác hải sản ở tầng lửng và tầng đáy.

Huấn luyện viên lặn biển này cho rằng việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản sẽ tận diệt nguồn lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, đặc biệt là tàn phá các quần thể san hô dưới đáy. Do đó, ông kiến nghị phải xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản theo kiểu tận diệt này.