Bí thư, Chủ tịch Hải Phòng phát ngũ cốc tại lễ tế trời đất núi Ngũ Nhạc

Sáng 7/3, tại khu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng), Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tế trời đất tại Trung Nhạc miếu (Ảnh: Thiện Tín).

Từ 7h30, đoàn tế lễ tập trung tại chân núi Ngũ Nhạc để lên các miếu hành lễ. Dẫn đầu đoàn là đội lân, bát âm, chiêng trống, tiếp sau là đại biểu, người dân và du khách.

Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống.

Lễ tế trời đất trên đỉnh núi Ngũ Nhạc được phục dựng từ năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân và du khách. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của lễ hội.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát ngũ cốc cho đại biểu các sở, ban, ngành, nhân dân và du khách thập phương (Ảnh: Thiện Tín).

Núi Ngũ Nhạc thuộc dãy Yên Tử, nằm trong cánh cung Đông Triều, kéo dài hơn 4km với 5 đỉnh núi. Theo quan niệm dân gian, năm ngọn núi tượng trưng cho năm phương và ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Trên các đỉnh núi có 5 miếu thờ thần ngũ phương gồm: Bắc Nhạc, Trung Nhạc, Tây Nhạc, Đông Nhạc và Nam Nhạc. Nghi lễ tế diễn ra lần lượt tại các miếu và kết thúc tại Nam Nhạc miếu.

Tâm điểm của buổi lễ là nghi thức tế trời đất tại Trung Nhạc miếu với lễ vật là ngũ cốc gồm thóc, ngô, đỗ, lạc, vừng. Theo quan niệm dân gian, mỗi loại hạt tượng trưng cho một hành trong ngũ hành.

Ngũ cốc được xem là tinh túy của cây cỏ, nuôi sống con người và muôn loài nên được dâng lên cúng tế trời đất, Phật, Thánh và tổ tiên để tạ ơn, cầu mong quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố, phát ngũ cốc cho đại biểu các sở, ban, ngành, nhân dân và du khách thập phương (Ảnh: Thiện Tín).

Kết thúc nghi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát ngũ cốc cho đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng người dân, du khách, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, mùa màng tươi tốt, đất nước thịnh trị.