Khai trương Nhà hát Hoa Phượng, Hải Phòng đặt mục tiêu thành phố âm nhạc

Tối 3/3, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai trương Nhà hát Hoa Phượng và chương trình nghệ thuật chào năm mới “New Year Concert” với sự tham gia của dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: Đ.X.).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhấn mạnh Nhà hát Hoa Phượng là công trình văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần vào tiến trình phát triển hiện đại, văn minh và giàu bản sắc của thành phố.

Ông cho rằng Hải Phòng không chỉ là đô thị lớn thứ ba cả nước về quy mô kinh tế mà còn có chiều sâu văn hóa. Các di chỉ như Cái Bèo, Tràng Kênh, núi Voi, Chùa Nhẫm Dương, Đền Kiếp Bạc minh chứng cho một trung tâm văn hóa lớn và lâu đời.

Thành phố được xem là cái nôi âm nhạc, nơi sản sinh nhiều nhạc sĩ như Hoàng Quý, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Trần Chung, Phạm Tuyên, Ngô Thụy Miên. Nhiều thế hệ ca sĩ cũng trưởng thành từ mảnh đất này, góp phần tạo nên diện mạo âm nhạc đa sắc màu.

Theo lãnh đạo thành phố, Nhà hát Hoa Phượng là thiết chế văn hóa quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố sáng tạo về âm nhạc trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thành phố định hướng tăng cường hợp tác với các trung tâm nghệ thuật lớn như Nhà hát Hồ Gươm, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam để đưa các chương trình chất lượng cao về phục vụ công chúng.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau lễ khai trương, chương trình hòa nhạc “New Year Concert” diễn ra với 16 tiết mục. Khoảng 1.500 đại biểu và người dân thành phố cảng đã ngồi kín khán đài Nhà hát Hoa Phượng thưởng thức âm nhạc.