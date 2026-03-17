Nhóm thanh niên đi từ Cà Mau lên Tây Ninh gây ra 3 vụ cướp

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, bắt giữ nhóm gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Đoàn Nhựt Duy (21 tuổi), T.Đ.N., H.N.A.T. (16 tuổi) và Lưu Tuấn Linh (20 tuổi, cùng quê Cà Mau) bàn bạc tìm người đi đường tại các khu vực vắng để cướp tài sản.

Linh là một trong 4 nghi phạm gây ra 3 vụ cướp ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Chiều 3/3, cả nhóm nhậu tại nhà vợ của Linh ở Cà Mau, sau đó rủ nhau lên Tây Ninh. Bốn người đi trên 2 xe máy từ Cà Mau đến Tây Ninh. Sáng 4/3, nhóm đến khu vực núi Bà Đen thuê nhà nghỉ, đến tối cùng ngày bắt đầu gây án.

Tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, phát hiện đôi nam nữ đang ngồi, cả nhóm tiếp cận, Duy và Linh dùng dao kề cổ, cướp 2 điện thoại iPhone rồi bỏ chạy.

Sau đó, khi di chuyển trên đường ĐT 784 đến ngã tư Đại Đồng, nhóm phát hiện chị T. đi xe máy nên đuổi theo đến đoạn đường vắng để ép nạn nhân. Duy dùng dao đe dọa, buộc chị T. bỏ lại xe máy cùng túi xách có điện thoại, tiền rồi lấy tài sản.

Tiếp tục đến đường TL 786 (xã Phước Chỉ), nhóm thấy anh E. chở chị L. nên ép xe. Duy đâm vào bụng anh E. khiến hai nạn nhân bỏ chạy, rồi cướp túi xách chứa điện thoại, tiền, sau đó trốn về Cà Mau.

Theo cơ quan điều tra, trước khi gây án, các đối tượng thay biển số giả cho 2 xe máy và tiếp tục thay biển khác sau khi gây án.

Tại Cà Mau, nhóm liên hệ Lê Trọng Tài (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu) để bán 3 điện thoại cướp được với giá 3,5 triệu đồng. Dù biết tài sản do phạm tội mà có, Tài vẫn đồng ý mua.

Ngoài ra, Duy còn đưa một điện thoại cướp được cho Trịnh Hoàng Nhanh (21 tuổi, ngụ xã Hòa Bình) cất giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố Duy, Linh, T.Đ.N., H.N.A.T. về tội Cướp tài sản; khởi tố Tài về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố Nhanh về tội Che giấu tội phạm.