Tây Ninh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 18/3, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh và khai mạc Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo là đầu mối kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Ảnh: An Huy).

Sự kiện cũng mở đầu cho Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số diễn ra từ ngày 18/3 đến 21/3, với nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trung tâm được định hướng làm cầu nối giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị triển khai các chương trình tư vấn đổi mới công nghệ, kết nối cung - cầu, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và kết nối quỹ đầu tư cho dự án khởi nghiệp.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động diễn ra khi Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Năm 2025, tỉnh hoàn thành 168/169 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW; 99,8% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến; 100% ấp, khu phố phủ sóng internet và mạng di động.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (giữa), tham quan tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Ảnh: An Huy).

Theo định hướng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Đây là bước đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư công nghệ, phát triển các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ số.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi khánh thành (Ảnh: An Huy).

Theo ông Hẳn, việc thành lập và đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương này. Trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ và lan tỏa tri thức, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, Trung tâm đóng vai trò kết nối Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất và năng lực cạnh tranh.