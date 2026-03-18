Đâm 2 người trọng thương, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh 8 năm tù

Ngày 18/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Anh (SN 1994, ngụ xã Mỹ Quý) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 9/8/2020, Võ Tuấn Anh đánh bạc với L.Q.V. và một số người khác. Sau khi thua hết tiền, bị cáo cầm cố xe máy không biển số, không giấy đăng ký cho V. với giá 2,5 triệu đồng để tiếp tục chơi. Khoảng hơn một giờ sau, nhóm này nghỉ đánh bạc.

Đến khoảng 15h30 ngày 10/8/2020, Võ Tuấn Anh phát hiện chiếc xe đã cầm cố bị người khác sử dụng nên bực tức, cầm dao đi tìm V..

Khi gặp nhau, hai người xảy ra cự cãi. Thấy Võ Tuấn Anh cầm dao, V. bỏ chạy, nhưng bị Tuấn Anh lao đến đâm vào hông trái và bụng.

Lúc này, L.Q.S. (em ruột V.) chạy đến can ngăn và bị Võ Tuấn Anh dùng dao đâm trúng vai trái. Khi bỏ chạy ra cổng, bị cáo tiếp tục đâm một nhát vào ngực S. gây thương tích rồi rời khỏi hiện trường.

Trên đường về, Võ Tuấn Anh bẻ gãy con dao làm hai phần. Đến 19h45 cùng ngày, bị cáo đến Công an xã Mỹ Quý đầu thú.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, TPHCM. Sau đó, anh V. được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) điều trị đến ngày 1/9/2020 thì xuất viện.

HĐXX nhận định, với thương tích của V. (thương tật 25%), nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, nên TAND đã tuyên án bị cáo 8 năm tù giam về tội Giết người.