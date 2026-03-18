Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh án

Ngày 18/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Minh Tân (35 tuổi, ngụ xã Đức Lập) 13 năm 3 tháng tù về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc anh N.T.K. (23 tuổi) bị một nhóm người lạ chặn đánh. Cho rằng nhóm này có liên quan đến Tân, K. nảy sinh ý định tìm để trả thù.

Khoảng 9h30 ngày 25/10/2020, K. cùng T.T.P. thuê ô tô đi tìm Tân nhưng không gặp. Trên đường quay về, nhóm của K. chạm mặt Tân và xảy ra cự cãi. Tân dùng vật cứng đập vỡ kính xe của nhóm K.

Sau đó, nhóm K. tập trung tại một quán cà phê ở xã Hòa Khánh. Cả nhóm chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, gậy bóng chày và một khẩu súng dạng rulo giấu trong người. Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm này di chuyển bằng xe máy đi tìm Tân.

Trong khi đó, Tân cũng chuẩn bị một khẩu súng dạng hoa cải, mang đến giấu tại một quán tạp hóa ở ấp Bàu Sen, xã Đức Lập.

Khoảng 12h, nhóm của K. phát hiện Tân đang ở trong quán tạp hóa nên dừng xe cách khoảng 50m, mang hung khí đi bộ tiến lại. Khi hai bên cách nhau khoảng 20m, Tân cầm súng bắn một phát về phía đối phương, trúng P., gây thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau đó, nhóm của K. rút súng bắn trả một phát về phía Tân, trúng một thanh niên đi cùng Tân đang đứng gần. Hai bên tiếp tục lao vào hỗn chiến bằng hung khí.

Trong lúc truy đuổi, nhóm của K. dùng gậy đánh, còn Tân sử dụng dao tự chế. Hậu quả, P. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%. Ngoài ra, một thanh niên trong nhóm K. cũng bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định vụ án thể hiện tính chất manh động, coi thường pháp luật khi các bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hành vi của Trương Minh Tân đủ yếu tố cấu thành tội Giết người (thuộc trường hợp chưa đạt) và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tân 12 năm tù về tội Giết người và 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.