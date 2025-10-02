Phạt lái xe cứu hộ đi qua dải phân cách trong ngày Hà Nội mưa ngập
(Dân trí) - Anh Đ. điều khiển ô tô tải cứu hộ lao qua dải phân cách trên phố Láng Hạ, trong ngày Hà Nội mưa ngập. Hành vi của tài xế này bị người dân quay lại và gửi cho Cục CSGT.
Chiều 2/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế Đ.N.Đ. (SN 1982, quê Phú Thọ) do có hành vi điều khiển xe cứu hộ lao qua dải phân cách cố định trên phố Láng Hạ.
Với vi phạm trên, anh Đ. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, lúc 15h ngày 30/9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội, anh Đ. điều khiển ô tô tải cứu hộ BKS 50H-150.xx đi qua dải phân cách cố định. Hành vi này của anh Đ. bị người dân ghi lại và gửi cho Cục CSGT.
C08 sau đó đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp vi phạm nêu trên.