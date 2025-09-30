Phạt lái phà bất chấp bão Bualoi vẫn chở khách qua sông

Chiều 30/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, vừa lập biên bản xử phạt ông M.X.D. (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên), do vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông.

Ông M.X.D. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Chủ phà này sẽ bị xử phạt tổng cộng 20,7 triệu đồng với các lỗi: thuyền viên không có giấy chứng chỉ chuyên môn theo quy định, xếp ô tô vượt quá quy định, không hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, 14h30 ngày 28/9, tại bến đò Cồn Nhì (xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình), ông D. đã điều khiển phà biển số TB-1384 chở người và phương tiện từ xã Bình Định (tỉnh Hưng Yên) qua sông Hồng sang xã Giao Hòa (tỉnh Ninh Bình).

Hình ảnh ông D. bất chấp sóng to gió lớn, vẫn điều khiển phà chở người và phương tiện qua sông (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, bão số 10 (Bualoi) đang tiến về phía đất liền, trên sông có sóng to gió lớn gây mất an toàn giao thông.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác Đội đường thủy số 3 cùng Công an xã Giao Hòa đã yêu cầu ông D. dừng ngay hoạt động chở phà, đưa phương tiện vào neo đậu và cam kết không chở khách sang sông cho đến khi bão số 10 tan, thời tiết ổn định.