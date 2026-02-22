Giao thông các tuyến cao tốc trên cả nước đến trưa mùng 6 Tết

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết) theo ghi nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an), tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản ổn định, một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng theo từng hướng di chuyển nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp ảnh hưởng đến giao thông.

Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thời tiết có mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 bố trí 5 tổ tuần tra cơ động đảm bảo tuyến nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, hiện chưa ghi nhận vụ việc cần giải quyết.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mật độ phương tiện ở mức bình thường, lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ các phương tiện di chuyển ổn định, mật độ chưa đông, giao thông thông suốt.

Trưa 22/2, cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhẹ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng lưu lượng phương tiện di chuyển vào phía Nam rất đông; lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, điều tiết nên phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây về TPHCM mật độ đang tăng cao, đoạn từ Trung Lương về nút giao Tân An đông hơn, phương tiện di chuyển chậm nhưng đảm bảo.

Hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây mật độ khá đông, phương tiện lưu thông tốt.

Tuyến Bến Lức - Long Thành và tuyến Cần Thơ - Cà Mau mật độ xe trung bình, giao thông thông thoáng.

Tuyến Vân Phong - TP.HCM lưu lượng phương tiện tăng dần, đặc biệt hướng từ Nha Trang về TPHCM.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn di chuyển ổn định, không ùn tắc.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi di chuyển trên cao tốc chủ động kiểm tra và bảo đảm tài khoản thu phí điện tử không dừng (ETC) còn đủ số dư trước khi lưu thông.

Giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và điều chỉnh tốc độ phù hợp với lưu lượng phương tiện và điều kiện thời tiết (đặc biệt khi mưa phùn, mặt đường trơn trượt); đi đúng làn đường; bật tín hiệu sớm khi chuyển làn, không chuyển hướng đột ngột; không dừng, đỗ xe trên làn xe chạy; chỉ dừng tại làn khẩn cấp khi gặp sự cố và đặt cảnh báo theo quy định.

Đặc biệt, các phương tiện hạn chế phanh gấp; chú ý biển báo điện tử và hướng dẫn của lực lượng CSGT; kiểm tra phương tiện trước khi vào cao tốc (lốp xe, phanh, nhiên liệu, đèn tín hiệu…).

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, khi gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ trên cao tốc, người dân liên hệ số điện thoại 1900.8099 để được hướng dẫn kịp thời.