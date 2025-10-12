Phát hiện thi thể đeo ba lô chứa tảng đá 20kg trên hồ thủy điện Sông Bung 5

Sáng 12/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1,6m, nặng 60kg và bàn giao cho chính quyền xã mai táng theo quy định.

Trước đó, ngày 7/10, Công an xã Thạnh Mỹ tiếp nhận trình báo của ông Tăng Công (SN 1963, trú tại thôn Thạnh Mỹ 3, xã Thạnh Mỹ), về việc phát hiện thi thể nam giới không xác định rõ nhân thân, lai lịch.

Công an tìm tung tích thi thể nổi trên hồ thủy điện Sông Bung 5, đeo ba lô chứa đá nặng 20kg (Ảnh: Công an cung cấp).

Địa điểm thi thể được phát hiện tại khu vực mặt đập hồ thủy điện Sông Bung 5, cách bờ 10-15m, thuộc thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ.

Tại thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân mặc quần đùi màu xanh đen, áo đỏ, tay trái đeo đồng hồ dây da màu đen. Đáng chú ý, trên lưng nạn nhân có đeo một ba lô màu đen, bên trong chứa tảng đá nặng khoảng 20kg.

Sau khi phát hiện, ông Công nhờ người dân đưa tử thi vào bờ và trình báo sự việc đến Công an xã Thạnh Mỹ.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao tử thi cho chính quyền xã Thạnh Mỹ mai táng tại thôn Thạnh Mỹ 2.

Trước đó, ngày 27/8, Công an xã Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc ông A.R.N. (SN 1971, trú tại thôn A Dinh, xã Nam Giang) mất tích.

Sau khi phát hiện tử thi trên hồ Sông Bung 4, Công an xã Nam Giang mời người nhà ông N. đến nhận dạng, nhưng người nhà xác nhận thi thể nói trên không phải ông này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân. Tổ chức, cá nhân nào biết sự việc thì đến đơn vị trình báo, phục vụ công tác điều tra, xác minh.