Nỗi lo của 64 hộ dân dưới chân núi Cấm sau vụ sạt lở 4 năm trước

Bốn năm sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến, hàng chục hộ dân vẫn sống trong lo sợ mỗi khi mưa lớn kéo dài, dù khu tái định cư đã hoàn thành hạ tầng. Việc di dời đang "giậm chân tại chỗ" do vướng mắc về kinh phí đền bù.

Khu dân cư thôn Chánh Thắng nằm dưới chân núi Cấm, một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Năm 2021, một vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra, khiến khoảng 35.000m3 đất, đá từ đỉnh núi tràn xuống, vùi lấp vườn tược, uy hiếp tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân.

Vụ sạt lở núi Cấm năm 2021 khiến 35.000m3 đất, đá tràn xuống nhà dân (Ảnh tư liệu: Doãn Công).

Sau sự cố, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã đầu tư khoảng 35 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư, nhằm di dời khẩn cấp 64 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Khu tái định cư núi Cấm rộng 3ha, đã hoàn thành xây dựng hạ tầng từ tháng 7/2024. Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa thể chuyển đến nơi an toàn do chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ đền bù.

Bà Nguyễn Thị Duôn (63 tuổi, trú tại thôn Chánh Thắng) cho biết, dù chính quyền địa phương đã xây dựng hệ thống mương để ngăn nước từ núi chảy trực tiếp vào khu dân cư, nhưng mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình bà và nhiều hộ dân khác vẫn phải di dời đến các nhà dân ở khu vực an toàn để tá túc.

Bà Duôn mong muốn được di dời đến khu tái định để bảo đảm an toàn (Ảnh: Doãn Công).

"Mấy năm qua, mỗi khi có mưa bão, người dân sống dưới chân núi Cấm rất bất an. Nếu mưa to kéo dài khoảng một ngày, vợ chồng tôi không dám ở nhà vì không biết đất, đá trên núi có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào", bà Duôn bày tỏ sự lo lắng và mong muốn sớm được chuyển đến khu tái định cư.

Ông Trương Thanh Tùng (59 tuổi) cũng không giấu được sự bất an: "Vừa rồi xem ti vi thấy thiên tai ở miền Bắc rất dữ dội nên tôi cũng thấy lo lắng vì nhà nằm gần khu vực sạt lở cũ của núi Cấm. Mưa lớn là vợ chồng không dám chợp mắt, phải thức canh vì lỡ có chuyện gì còn biết đường mà chạy thoát".

Theo ông Trần Khánh Chương, Trưởng phòng Kinh tế xã Cát Tiến, nguyên nhân chính khiến việc di dời 64 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở núi Cấm chưa thể thực hiện là do thiếu kinh phí.

Ông Chương ước tính cần 70-80 tỷ đồng để hỗ trợ tài sản trên đất cho các hộ dân. Xã đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn để thực hiện di dời người dân sớm nhất có thể.

Khu tái định cư núi Cấm đã hoàn thành hạ tầng năm 2024 nhưng đến nay chưa thực hiện di dời dân vì thiếu kinh phí (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho biết thêm khu tái định cư núi Cấm trước đây do UBND huyện Phù Cát (cũ) triển khai và đã hoàn thành hạ tầng. Tuy nhiên, địa phương không có kinh phí để tiếp tục thực hiện công tác di dời.

"Chúng tôi đã kiểm kê, áp giá đền bù, trên cơ sở đó xã sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn. Bà con cũng mong muốn sớm được di dời đến khu tái định cư để ổn định cuộc sống", ông Hưng nhấn mạnh.