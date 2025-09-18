Phát hiện hộ kinh doanh lạp xưởng chứa gần 5 tấn da lợn hôi thối

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang lấy mẫu lạp xưởng tại một hộ kinh doanh trên địa bàn để kiểm tra, xét nghiệm, sau khi phát hiện gần 5 tấn da lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc tại cơ sở này.

Trước đó, ngày 17/9, đoàn liên ngành gồm Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cùng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Gia Quý ở phường Quy Nhơn.

Gần 5 tấn da heo bốc mùi hôi thối được chứa trong các thùng phi tại hộ kinh doanh lạp xưởng Gia Quy ở phường Quy Nhơn (Ảnh: Đức Minh).

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh này đang bày bán các sản phẩm lạp xưởng với nhiều loại khác nhau, bao gồm lạp xưởng đặc biệt, loại 1 và loại 1 chưa đóng gói. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận có 2 tấn thịt đùi lợn và 3 tấn mỡ lợn có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự hiện diện của gần 5 tấn da lợn được chứa trong 98 phi nhựa màu xanh tại cơ sở này. Số da lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc và đổi màu bất thường. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số da lợn trên.

Chủ hộ khai nhận số da lợn này được mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ hợp pháp đi kèm. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai làm rõ.