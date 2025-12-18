Phát hiện hai người trong một gia đình tử vong bất thường

Khoảng 21h ngày 17/12, người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bàng hoàng phát hiện 2 người trong một gia đình đã tử vong tại nhà. Người dân địa phương ngay sau đó đã trình báo chính quyền và Công an xã Hưng Nguyên.

Lực lượng chức năng, người dân có mặt tại ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: Huy Hoàng).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người. Danh tính và nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được công bố.