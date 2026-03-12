Cụ bà 106 tuổi, vợ liệt sĩ ở Quảng Trị được thay khớp háng thành công

Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, đã phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân 106 tuổi. Bệnh nhân là cụ Dương Thị Thí (SN 1920), trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa.

Cụ Thí nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng đùi và khớp háng phải, không thể vận động sau khi bị ngã từ giường.

Sức khỏe cụ Thí ổn định sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định cụ Thí bị gãy cổ xương đùi phải, dạng chấn thương thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức do bệnh nhân tuổi cao, bị loãng xương nặng và có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành.

Theo các bác sĩ, ở những trường hợp như vậy, nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật khá lớn, có thể xảy ra mất máu, nhiễm trùng, thuyên tắc mạch phổi hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thay khớp háng bán phần, phương pháp giúp người bệnh sớm phục hồi vận động. Bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên khoa dinh dưỡng, tâm lý trị liệu và phục hồi chức năng nhằm tối ưu hóa tình trạng trước mổ và hỗ trợ phục hồi sớm sau phẫu thuật.

Sau 40 phút, ca phẫu thuật thành công. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau phẫu thuật, cụ Thí có thể ngồi dậy, tập phục hồi chức năng, sức khoẻ ổn định.