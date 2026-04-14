Phát hiện 2 trường hợp nuôi thủy sản trái phép ở vịnh Hạ Long

Ngày 14/4, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất tại khu vực hòn Chó Đen, thuộc vùng biển phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác liên ngành phát hiện hai trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép tại cùng tọa độ 20°55’42,2”N - 107°06’13,9”E và lập biên bản vi phạm.

Tang vật vi phạm (Ảnh: Đ.X.).

Trường hợp thứ nhất là hộ ông Đ.V.Đ. (SN 1973, trú tại phường Hiệp Hòa). Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 900 lồng nhựa, một bè gỗ diện tích khoảng 15m2 và một đò máy.

Dưới mặt nước, hộ này bố trí khoảng 15.000 lồng nhựa nuôi trồng dưới đáy, với tổng diện tích khoảng 2.000m2.

Trường hợp thứ hai là hộ ông Đ.Đ.D. (trú tại phường Hiệp Hòa). Người này điều khiển phương tiện thủy dài khoảng 5m, kéo theo 5 bè gỗ chứa khoảng 1.000 lồng nhựa đã chuẩn bị sẵn để nuôi trồng thủy sản.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai hộ đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực nêu trên.

Tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn, tạm giữ toàn bộ phương tiện và tang vật vi phạm, gồm lồng nhựa, bè gỗ và phương tiện thủy, đưa về lưu giữ tại Cảng tàu công tác Bến Đoan (phường Hồng Gai) để xử lý theo quy định.

Sau khi kiểm tra, các lực lượng đã họp, thống nhất phương án xử lý. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xử lý hai vụ việc theo đúng quy định pháp luật.