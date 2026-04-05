Quảng Ninh phát hiện bệnh đặc biệt có thể khiến ngao nuôi chết hàng loạt

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện bệnh Perkinsus sp trên ngao nuôi tại xã Quảng Hà. Đây là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Trong tháng 3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu giám sát tại khu nuôi Quảng Minh 3. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2/3 mẫu dương tính với ký sinh trùng Perkinsus olseni.

Ngao chết hàng loạt tại khu vực Phú Hải, xã Quảng Hà (Ảnh: QMG).

Perkinsus sp là bệnh thuộc danh mục phải công bố dịch theo quy định. Khi nhiễm bệnh, nhuyễn thể sinh trưởng chậm, nổi lên mặt cát, mở vỏ và có thể chết hàng loạt.

Bệnh phát triển mạnh vào mùa hè và đầu mùa thu, khi nhiệt độ cao và độ mặn vượt 25%. Tỷ lệ chết có thể lên tới 95% nếu môi trường bất lợi.

Ngày 2/4, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư tổ chức kiểm tra thực tế tại xã Quảng Hà. Lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng ngao, hến chết tại một số khu vực thuộc thị trấn Quảng Hà và xã Quảng Minh cũ.

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết giao mùa, nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Một số bãi nuôi có nền cát xốp, cạn bãi kéo dài, mật độ nuôi dày tới 600 con/m² làm gia tăng rủi ro.

Ước tính khoảng 200ha tại xã Quảng Minh cũ và 300ha tại thị trấn Quảng Hà cũ bị ảnh hưởng, tập trung ở các khu vực Phú Hải, Quảng Điền.

Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, phối hợp xác minh nguyên nhân và triển khai biện pháp khoanh vùng, xử lý. Các cơ sở nuôi cần cải tạo môi trường, lựa chọn con giống đảm bảo chất lượng trước khi tái thả.

Người nuôi được khuyến cáo thu hoạch sớm ngao đạt kích cỡ thương phẩm, giảm mật độ nuôi, không di chuyển nhuyễn thể từ vùng bệnh. Việc vệ sinh bãi nuôi, xử lý xác chết và không thả giống mới trong thời điểm dịch cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm.

Cơ quan chuyên môn nhận định, với đặc thù nuôi biển hở, việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Phòng bệnh vẫn là giải pháp then chốt để bảo vệ sản xuất và sinh kế người dân.