Quảng Ninh siết chặt tour câu mực trái phép trên vịnh Hạ Long

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, thời gian gần đây, trên vịnh Hạ Long xuất hiện hoạt động du lịch trải nghiệm câu mực trái phép vào ban đêm. Các đối tượng sử dụng tàu cá hoặc phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm hoặc sử dụng phương tiện đăng ký hoạt động thuỷ sản (không phải phương tiện chở khách) để chở khách ra vịnh.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra hoạt động câu mực trái phép ở vịnh Hạ Long (Ảnh: Đ.X.).

Việc đón, trả khách thường diễn ra tại các khu vực ven bờ như chợ Hạ Long 1, bến khách thủy Hòn Gai, khu vực trước Vincom Hạ Long, bến phà Bãi Cháy cũ và bến Cái Xà Cong. Sau đó, các phương tiện đưa khách ra vịnh neo đậu để câu mực, kết hợp ăn uống trên tàu.

Cơ quan chức năng cho biết các hoạt động này chưa được cấp phép, chủ yếu do một số cá nhân tự tổ chức và chào bán tour trên mạng xã hội. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông đường thủy, nhất là khi thời tiết có sương mù, dông lốc.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các phương tiện vận chuyển khách câu mực trái phép trên toàn địa bàn.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt là phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, người điều khiển không có hoặc không phù hợp chứng chỉ chuyên môn. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc sử dụng rượu bia, chất ma túy của thuyền viên trong quá trình làm việc.

Song song với kiểm tra, các đơn vị phối hợp tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, không hoạt động khi chưa được cấp phép và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Trước thực trạng trên, ngày 13/3 Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã có văn bản gửi các sở ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Ban đề nghị UBND các phường ven vịnh tuyên truyền người dân, nhất là chủ tàu cá, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động đưa khách đi câu mực trái phép. Lực lượng công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại các bến thủy nội địa để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở 9 người câu mực trái phép trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Công an cung cấp).

"Để giải quyết triệt để hoạt động này, cần có sự vào cuộc ráo riết của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có thẩm quyền”, đại diện Ban Quản lý cho biết.