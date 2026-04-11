Quảng Ninh sắp trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 10/4 ban hành kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án được xây dựng trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính hiện nay của tỉnh.

Kế hoạch được triển khai theo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 3/4, thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh.

Trong tháng 4, tỉnh sẽ hoàn thiện đề án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến người dân tại các xã, phường, đặc khu. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Đến tháng 5, đề án sẽ được báo cáo các cấp ủy Đảng và trình HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua. Sau đó, hồ sơ được trình Chính phủ Việt Nam để Bộ Nội vụ thẩm định.

Dự kiến trong tháng 6, đề án sẽ được trình Quốc hội Việt Nam xem xét, quyết định. Tỉnh cũng đề xuất không áp dụng một số quy định phân loại đô thị thông thường nhằm phù hợp với đặc thù khi chuyển đổi toàn bộ địa giới hành chính.

Về nền tảng phát triển, năm 2025 Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, cao nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng, tổng thu ngân sách lần đầu đạt 84.500 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc.

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2025, tỉnh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt 16,78 triệu lượt, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 57.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt từ 11.800 USD trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 100.000 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Trước đó, Trung ương cũng đã đồng ý chủ trương đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.