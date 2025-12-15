Số ca nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng tiếp tục tăng

Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có báo cáo liên quan vụ người dân nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Số liệu mới nhất cho thấy, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm nhiều trường hợp bị đau bụng, nôn ói, sốt cao, nâng tổng số ca bị ảnh hưởng lên 44 trường hợp.

Theo Sở Y tế, sáng 13/12, hơn 30 người dân tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, những bệnh nhân này ăn bánh mì thịt nguội của một hộ dân kinh doanh bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết.

Người dân nhập viện điều trị nghi ngộ độc sau ăn bánh mì (Ảnh: Trần Nguyên).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ xe bán bánh mì không xuất trình được đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các nguyên liệu dùng làm bánh được chủ cơ sở mua trên thị trường, không có hợp đồng, không hóa đơn chứng từ. Một số thành phần như pa tê, bơ, thịt, đồ chua, nước sốt do chủ cơ sở tự chế biến tại nhà.

Cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.