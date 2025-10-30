Phân luồng giao thông tránh điểm sạt trên cung đèo nối Đà Lạt - Khánh Hòa

Chiều 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này phối hợp cùng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, các đơn vị liên quan xử lý hiện trường vụ sạt lở trên đèo D’ran, phân luồng giao thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường sạt lở trên đèo D'ran (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện qua khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Cụ thể, các phương tiện di chuyển từ Khánh Hòa lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, rẽ phải vào quốc lộ 20 để lên Đà Lạt. Chiều ngược lại, phương tiện từ Đà Lạt về Khánh Hòa đi theo quốc lộ 20 xuống đèo Prenn, đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào quốc lộ 27 để về Khánh Hòa.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 16h ngày 30/10, kéo dài đến khi hiện trường sạt lở đèo D’ran được khắc phục xong.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo từ xa về tình trạng sạt lở đất trên đèo D’ran để người dân nắm bắt, chọn hướng đi phù hợp.

Hiện trường sạt lở đất trên đèo D'ran (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, ở điểm đầu Đà Lạt, biển cảnh báo được đặt tại vòng xoay Trại Mát (đầu đường dẫn vào quốc lộ 20 đi đèo D’ran); tại xã D’ran, biển báo được đặt tại nút giao đầu đèo D’ran (quốc lộ 20 - quốc lộ 27).

Như Dân trí thông tin, do mưa lớn kéo dài, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo D'ran, đoạn gần khu vực Cầu Treo, phường Xuân Trường - Đà Lạt khiến giao thông tê liệt.

Khu vực sạt lở là taluy dương dài gần 50m, cao gần 30m. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận trên taluy dương khu vực sạt lở xuất hiện các vết nứt lớn, chạy dài. Khu vực có vết nứt có diện tích 3.500m2, có độ cao 30m, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước khoảng 60.000m3.

Đèo D'ran, dài 10km với nhiều khúc cua nguy hiểm, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).