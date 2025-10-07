Phấn đấu đến 2030 Việt Nam có 1 trường đại học thuộc top đầu thế giới

Mục tiêu này được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết số 306 vừa ban hành, về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu đến 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD

Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Trong đó, về kinh tế, Chính phủ nêu mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021-2030; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD và tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP...

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Chính phủ định hướng phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và TPHCM, hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM - Biên Hòa - Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về xã hội, mục tiêu đặt ra là duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con); quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người; tuổi thọ bình quân đạt khoảng 75,5 tuổi.

Về giáo dục, Chính phủ nêu rõ mục tiêu phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Cùng với đó là mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Cũng theo nghị quyết của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phát triển các vùng động lực trên cả nước

Nghị quyết nêu rõ định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội gồm: Phân vùng kinh tế - xã hội, định hướng phát triển và liên kết vùng; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia; phát triển các hành lang kinh tế.

Trong đó, Chính phủ định hướng phát triển vùng động lực phía Bắc bao gồm thành phố Hà Nội và địa bàn gắn với các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5, các trục quốc lộ 5, quốc lộ 18 cùng một số tuyến cao tốc qua thành phố Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh (Hà Nội là cực tăng trưởng).

Chính phủ định hướng phát triển vùng động lực phía Bắc bao gồm Thành phố Hà Nội và địa bàn gắn với các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5, các trục quốc lộ 5, quốc lộ 18... (Ảnh: Hữu Nghị).

Vùng động lực phía Nam được phát triển bao gồm các địa bàn dọc theo trục quốc lộ 22, quốc lộ 13, quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Bắc - Nam phía Tây và đường Vành đai 4 qua TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Trong đó, TPHCM là cực tăng trưởng.

Vùng động lực miền Trung được xác định bao gồm khu vực ven biển thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Trong đó, thành phố Đà Nẵng là cực tăng trưởng.

Vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các địa bàn thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp gắn với khu vực kết nối các tuyến đường cao tốc (cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Vĩnh Long, cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, cao tốc Bắc Nam phía Tây từ Cao Lãnh đến Rạch Sỏi, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu) và đặc khu Phú Quốc.

Chính phủ xác định Cần Thơ là cực tăng trưởng. Trong giai đoạn sau năm 2030 sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi của vùng động lực gắn với cảng biển Trần Đề.

Còn vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn dọc theo đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quốc lộ 1 và đường ven biển, gắn với các đô thị trung tâm tỉnh, đô thị du lịch ven biển và các khu kinh tế ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Chính phủ cho biết sẽ từng bước xây dựng, hình thành vùng động lực tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và vùng phụ cận).