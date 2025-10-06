25 thành viên Chính phủ theo dõi địa phương về thực hiện chính quyền 2 cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2179 phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo quyết định phân công, Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi những nội dung công việc này tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ theo dõi TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng Chính phủ (Đồ họa: Khương Hiền).

Các Phó Thủ tướng còn lại mỗi người sẽ phụ trách theo dõi 2 địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương như sau:

Theo phân công của người đứng đầu Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Những việc này hướng đến mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ của thành viên Chính phủ gồm: Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp.

Các thành viên Chính phủ cũng có nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, những thành viên Chính phủ được phân công cần đánh giá việc triển khai giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn tại địa phương.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.