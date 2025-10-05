Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát giá nhà đất đang ở mức cao

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9, ngày 5/10.

Ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trên các lĩnh vực, song người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, trong đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan, thương mại của các nước.

Tăng cường kiểm soát giá nhà đất

Cùng với đó, theo Thủ tướng, tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm.

Trong khi đó, Thủ tướng cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập. Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng quán triệt quý IV phải tăng tốc, bứt phá với mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu trước hết được lãnh đạo Chính phủ đặt ra là chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cũng như chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 5/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỷ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, cũng là yêu cầu được Thủ tướng đặt ra. Đáng nói, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12.

Cùng với triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng chỉ đạo triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ.

Trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Thủ tướng lưu ý thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém.

Đại diện lãnh đạo các địa phương dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam…

Giao một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công…

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đàm phán với các nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông; xây dựng…