Đồng Nai phấn đấu đạt thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Ngày 24/9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc họp báo do ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chủ trì.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều). Đại hội có 450 đại biểu chính thức tham dự, gồm 65 đại biểu đương nhiên và 385 đại biểu được chỉ định.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Bình).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Đại hội tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Về mục tiêu, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đặt định hướng đến năm 2030 xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo chính trị nêu rõ 29 chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh, trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu, báo cáo chính trị xác định 8 nhóm giải pháp then chốt, trọng tâm là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết vùng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định triển khai 34 chương trình, đề án, nghị quyết cùng 46 dự án, công trình trọng điểm. Đây được xem là khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện nhằm đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Đáng chú ý, Đồng Nai bổ sung nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.