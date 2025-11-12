Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ loạt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chiều 12/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Việc gì giải quyết được phải làm ngay

Một là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, bảo đảm tăng trưởng kinh tế thủ đô trên 8% trong năm 2025, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Ngọc, mặc dù thuộc nhóm cao nhất cả nước, song Hà Nội mới giải ngân được hơn 55% vốn đầu tư công theo kế hoạch, hiện còn khoảng 60.000 tỷ đồng phải giải ngân. Nếu không có giải pháp đột phá, thúc đẩy khâu giải phóng mặt bằng, vấn đề xác định giá đất… thì rất khó đạt kế hoạch.

Từ tinh thần giải quyết các vấn đề như phân cấp, phân quyền vừa qua, Bí thư Hà Nội đề nghị tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, việc gì giải quyết được phải làm ngay để hoàn thành các chỉ tiêu công tác của năm 2025...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Hai là kiện toàn ngay các ban chỉ đạo, tổ công tác gắn liền với kế hoạch triển khai có lộ trình như giải quyết "điểm nghẽn" của thể chế, phải đồng bộ với đề xuất Bộ Chính trị sửa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với thủ đô và đề xuất đồng bộ giữa các luật ban hành với Luật Thủ đô năm 2024, cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo ông Ngọc, ngay trong Luật Thủ đô, qua rà soát thì thấy còn thiếu so với Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đây cũng là vấn đề cần khắc phục.

Cùng với đó, đối với Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá chăm sóc sức khỏe người dân và giáo dục đào tạo, ông Ngọc nhấn mạnh thành phố cũng phải tính việc có đủ lực lượng để tham gia quản trị và phát triển thủ đô trong những năm tới.

Việc này nhằm đạt được các mục tiêu của đất nước đến năm 2045, trong đó Hà Nội là một trong những đầu tàu được yêu cầu phải đột phá mạnh mẽ hơn nữa, theo ông Ngọc.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho rằng phải tập trung đầu tư phát triển nhân lực trẻ xứng tầm, mạnh cả về tâm trí, sức khỏe để theo kịp được yêu cầu xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước.

Tinh thần chung là phải rất khẩn trương, chủ động, tập trung thực hiện ngay các nghị quyết, chương trình, các kết luận của Trung ương, đồng thời làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ và định mức thời gian, nội dung công việc, bảo đảm cơ bản năm 2025 phải tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn", theo yêu cầu của Bí thư Hà Nội.

Không để hành chính hóa, họp hành nhiều mà không hành động hiệu quả

Ba là với những vấn đề như ùn tắc, úng ngập, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh những vấn đề này thành phố đều đã chỉ ra những điểm nghẽn, đều nhận diện ra những nguyên nhân và về lâu dài sẽ có đề án để giải quyết căn cơ từng vấn đề.

Ông Ngọc đề nghị các cơ quan thường trực như Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố phải nhanh chóng và sớm nhất có thể hoàn thành xây dựng đề án (hoặc kế hoạch) báo cáo Thường trực Thành ủy.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các đề án này phải bảo đảm nhanh chóng khắc phục hạn chế, giải quyết tốt nhất các vấn đề trên.

Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề "nóng" của thành phố (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bí thư Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo chức năng để nắm tình hình, tăng cường giám sát, đánh giá cấp ủy, đánh giá cán bộ và tổ chức Đảng theo phân cấp quản lý của Thành ủy và theo hướng dẫn của Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai những nội dung công việc trọng tâm.

Ông Ngọc giao Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan Thường trực, phối hợp, đánh giá cán bộ theo thẩm quyền, mỗi quý một lần. Nếu hai quý trở lên và những quý tiếp theo chất lượng công tác cán bộ được phân công không bảo đảm, không đảm đương thì thành phố sẽ xem xét về công tác cán bộ.

"Ngoài nỗ lực chung của cả thành phố, phải có nỗ lực của từng cá nhân. Chúng ta không để một cá nhân làm ảnh hưởng đến tổ chức, một tổ chức làm ảnh hưởng đến tổng thể của toàn bộ thành phố. Chúng ta phải rất rõ ràng như vậy", ông Ngọc nêu rõ.

Với phương châm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", ông Ngọc đề nghị từng Thành ủy viên, trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đối chiếu nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất kịp thời, xử lý những vướng mắc của cơ sở, không để hành chính hóa, họp hành nhiều mà không hành động hiệu quả.

Bí thư Hà Nội nhắc lại phải tập trung cao độ để giải quyết những công việc chậm trễ, tồn đọng...

Ông cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã được phân công theo dõi các lĩnh vực, địa bàn sẽ trực tiếp, không né tránh, nhanh chóng đồng hành cùng các cấp, các ngành, địa phương trong quá trình triển khai công việc.