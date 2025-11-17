Ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến ông Võ Trọng Hải (Ảnh: B. Phạm).

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải tốt nghiệp sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng và có bằng cử nhân đại học ngành luật.

Ông Võ Trọng Hải trưởng thành từ quân ngũ, từng đảm nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 7/2020, ông Võ Trọng Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 9 cùng năm, ông Hải được phong hàm Thiếu tướng, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho đến tháng 4/2021.

Từ tháng 4/2021 đến nay, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.