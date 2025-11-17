Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: UBND Thái Nguyên).

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu tán thành, bầu ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là vinh dự, là trách nhiệm và trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hứa sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của người dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.