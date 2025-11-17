Chủ tịch tỉnh Nghệ An được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Vinh (Ảnh: Tiến Thành).

Ban Bí thư quyết định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Lê Hồng Vinh (SN 1974), quê ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Quá trình công tác, ông Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Nghệ An, như Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.