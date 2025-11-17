Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 17/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Quang Ngời (thứ 2 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Trước đó, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời bày tỏ đây là niềm tự hào to lớn, đồng thời cũng là trọng trách của mình đối với Đảng bộ, chính quyền và quân, dân của tỉnh Cà Mau.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm hôm nay đó là yêu cầu, cũng là kỳ vọng của tất cả đại biểu và nhân dân giao phó", ông Ngời chia sẻ.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hứa sẽ tập trung cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực vì cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của tỉnh Cà Mau mới.

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) có trình độ Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Tiến sĩ chính trị học.

Ông Ngời có một thời gian dài công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Ông từng làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, ông làm Bí thư huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Từ tháng 7 đến nay, ông Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre) cho đến khi được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ mới ở tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, do được Trung ương điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.