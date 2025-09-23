Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với sự tham dự của 443 đại biểu, đại diện gần 14.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất.

Tại đại hội, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới có 65 người, Ban Thường vụ gồm 17 thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (Ảnh: T.N.).

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Theo báo cáo chính trị, giai đoạn 2020-2025, kinh tế Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật, như tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; GRDP năm nay ước gần 203.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020; thu ngân sách đạt 24.735 tỷ đồng, tăng 1,7 lần.

GRDP bình quân đầu người tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025 đạt 119 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng phát triển.