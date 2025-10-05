Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 448 đại biểu, đại diện gần 129.000 đảng viên tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, kỳ Đại hội đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Nhật Anh).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 với 62 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 17 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị chỉ định, gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Hồ Thị Thu Hằng làm Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm gồm các ông Lê Công Hữu, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Anh Quý.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, cam kết nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Nhật Anh).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Chiến đề nghị tỉnh Quảng Trị khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần ban hành Chương trình hành động với tinh thần “6 rõ” (rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả); đưa nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.