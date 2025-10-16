450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030

Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với hình thức không giấy, ứng dụng chuyển đổi số. Các đại biểu trước khi vào hội trường tham dự đã thực hiện việc điểm danh qua nhận diện khuôn mặt.

Các đại biểu tại phiên trù bị tham gia ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, từ ngày 1/7, tỉnh Cà Mau (hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau) cùng cả nước đi vào hoạt động với một tiềm lực và không gian phát triển mới.

Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên hơn 7.942km2 và dân số khoảng 2,6 triệu người. Tỉnh có 3 mặt giáp biển, phần diện tích trên đất liền giáp TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển", đại hội thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau trở thành cực tăng trưởng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Đại biểu tham dự đại hội điểm danh qua việc nhận diện khuôn mặt (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại phiên trù bị, Đoàn chủ tịch đại hội thông tin, đại hội có 450 đại biểu (53 đại biểu đương nhiên và 397 đại biểu chỉ định thuộc 68 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh) đại diện cho hơn 82.000 đảng viên tham dự đại hội.

Nội dung của đại hội tập trung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc xây dựng văn kiện đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Cà Mau, bởi đây là văn kiện đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Quá trình thực hiện văn kiện được tiến hành dân chủ, khoa học, chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện.

"Nội dung dự thảo văn kiện được chuẩn bị trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước hợp nhất), rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn và định hướng đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; bám sát đặc điểm, tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Minh Luân thông tin.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức với hình thức không giấy. Các đại biểu sử dụng thiết bị điện tử để xem thông tin, tài liệu liên quan (Ảnh: V.Đ).

Tại phiên trù bị, đại hội đã thống nhất bầu đoàn chủ tịch, thư ký, thông qua các chương trình, quy chế, nội quy, thông báo,... liên quan đến phiên trù bị và phiên chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16 đến 17/10.