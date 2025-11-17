Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên trái), trao quyết định cho ông Lữ Quang Ngời (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết ông Lữ Quang Ngời trưởng thành từ cơ sở, được đánh giá là cán bộ có năng lực kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quyết liệt sâu sát cơ sở, trên các cương vị công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với kiến thức kinh nghiệm công tác đã qua, ông Lữ Quang Ngời sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa phương mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tiếp tục đưa Cà Mau phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời bày tỏ rất vinh dự và cho biết đây là trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau. Ông trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tín nhiệm của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ mới, ông nhấn mạnh việc sẽ sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, giám sát việc thực hiện công vụ, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, tạo sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

"Tôi ý thức rằng nhiệm vụ phía trước còn hết sức nặng nề, tôi mong tiếp tục nhận sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết ủng hộ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là niềm tin của nhân dân Cà Mau, hứa sẽ đem toàn bộ khả năng, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung", ông Ngời bày tỏ.

Ông Lữ Quang Ngời, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sẽ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Lữ Quang Ngời 53 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông là Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chính trị học; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Ngời từng làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Bí thư huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre).