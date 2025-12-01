Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị Công bố quyết định về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út và ông Nguyễn Kim Long (Ảnh: CTV).

Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 28/11 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo quyết định này, ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/11 vừa qua, Ban Bí thư chỉ định, điều động ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ngay sau đó, HĐND tỉnh Đồng Nai bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Trước khi nhận công tác tại Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.