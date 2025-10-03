"Thành phố Huế phải tạo được sự đột phá về phát triển kinh tế"

Quan điểm chỉ đạo này được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 3/10.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã nỗ lực phấn đấu, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Đặc biệt, từ ngày 1/1, Huế đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Đại tướng Lương Tam Quang nhận định sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đứng trước trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, đòi hỏi mang lại lợi ích nhiều hơn, lớn hơn cho nhân dân.

Theo đó, Huế phải khẳng định vai trò, trách nhiệm của một thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp chung vào quá trình phát triển nhanh, bền vững của quốc gia với việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn ca kịch Huế tại Phủ Chủ tịch năm 1960 (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Công an đề nghị Đảng bộ thành phố Huế tập trung lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tư duy, tầm nhìn, kiến thức mới.

Ông lưu ý Huế phải nâng cao năng lực hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nắm bắt cơ hội, phát huy không gian và động lực phát triển từ các quyết sách có tính cách mạng của Đảng.

Thành phố cần khơi thông điểm nghẽn, khai phóng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Huế phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới.

Cũng theo chỉ đạo, Huế cần thống nhất nhận thức Đại hội Đảng cũng như cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là dịp để rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tâm, tầm, giàu khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Huế phải tạo được sự đột phá về phát triển kinh tế; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu, để mỗi người dân thành phố Huế thật sự trở thành chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế diễn ra tại Nhà hát sông Hương (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Ông yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Địa phương cũng cần tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mở rộng đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế xanh, thông minh, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

“Sau đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa mới khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, có thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo.