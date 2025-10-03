Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên trù bị Đại hội.

Đại biểu triệu tập dự Đại hội gồm 350 đại biểu (24 đại biểu đương nhiên và 326 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội (Ảnh: Bộ Công an).

Tại phiên trù bị Đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; thông báo việc phân chia các Tổ đại biểu; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Tổ đại biểu dự Đại hội.

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Để tổ chức phiên chính thức của Đại hội sẽ khai mạc vào sáng 4/10, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận phiên trù bị (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Đại hội sẽ thực hiện 03 nội dung, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, bàn những giải pháp thực hiện có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 8/9 vừa qua.

Trước khi diễn ra các nội dung của phiên trù bị Đại hội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.