Ông Nguyễn Văn Nên: Cần người đứng đầu sẵn sàng hành động mạnh mẽ

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Nên biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đầu tiên sau khi Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng, đưa Đắk Lắk cùng với cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho rằng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, các văn kiện trình bày tại đại hội, đã bám sát định hướng và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh có chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có điều kiện phát triển một nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế.

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp để phát triển (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Để phát huy thế mạnh của tỉnh, ông Nên cho rằng phải tập trung đánh giá lại, tận dụng tiềm năng để phát triển; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng đô thị.

Theo ông Nên, chương trình hành động trong đại hội của Đắk Lắk khi triển khai cần quan tâm các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chiến lược nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đắk Lắk phải ưu tiên đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp chế biến, du lịch, logistics, nông nghiệp sinh thái.

Ông Nên yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải nhận thức sâu sắc quan điểm phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với kinh tế; đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả giáo dục đào tạo, chăm lo phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Địa phương cần huy động các nguồn lực để củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế cộng đồng, quan tâm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; ổn định, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, quan tâm chính sách cán bộ, đáp ứng những yêu cầu trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

"Mỗi cán bộ không chỉ giỏi về thực thi nhiệm vụ còn phải sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không chỉ làm đúng mà còn phải làm tốt. Chính quyền địa phương còn phải gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại, đồng hành với người dân và doanh nghiệp", ông Nên lưu ý.

Lãnh đạo Đảng bộ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk (ở giữa) trực tiếp xuống vườn rẫy để livestream bán hàng chục tấn sầu riêng cho người dân (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Ông Nên chỉ rõ: "Tỉnh Đắk Lắk mới hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa; tỉnh có thiên nhiên hùng vĩ, có văn hóa đặc sắc, con người kiên cường.

Điều chúng ta cần là một hệ thống chính trị, trước hết là Ban chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu đáp ứng các yêu cầu và sẵn sàng hành động mạnh mẽ, đổi mới liên tục và không ngừng".

Ông Nguyễn Văn Nên tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.