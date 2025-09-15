Ông Từ Thái Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, với lý do chuyển công tác.

Ông Trần Phú Hùng (thứ 2, trái sang) được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk vì chuyển công tác (Ảnh: Thúy Diễm).

HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND khóa Х, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu tham dự đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Trần Phú Hùng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (Ảnh: Thúy Diễm).

Có 94 đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu đồng ý bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Từ Thái Giang, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh sẽ hoàn chỉnh các thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định.

Ông Từ Thái Giang (thứ 2, trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Từ Thái Giang (SN 1975) quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Giang từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột.