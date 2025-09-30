Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
(Dân trí) - Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc.
Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có 21 người.
Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung cho rằng đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hứa giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đoàn kết, thống nhất, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.
Ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973, quê quán tỉnh Nghệ An), trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp.
Quá trình công tác ông Nguyễn Đình Trung từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông (cũ); Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Bí thư Đảng ủy Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông
Từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, ông Nguyễn Đình Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.
Từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10/2020, ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tháng 11/2020, ông Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đình Trung được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ tháng 7, ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.