Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc.

Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có 21 người.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc vào sáng 30/9 (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung cho rằng đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hứa giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đoàn kết, thống nhất, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.