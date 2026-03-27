Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 27/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ nhất kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Thái Bá).

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình thông tin về kết quả cuộc bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 85 đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông: Bùi Hoàng Hà, Mai Thanh Long, Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông, bà: Trần Song Tùng, Nguyễn Anh Chức, Trần Anh Dũng, Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Cao Sơn, Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.