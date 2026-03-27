Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/3, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Lê Hợi).

Kỳ họp cũng bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; xem xét dự thảo nghị quyết cùng các tờ trình của UBND tỉnh theo quy định.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh.

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 7/2025, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/1, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX với 158.208 phiếu, tương ứng 97,65%.