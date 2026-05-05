Cuộc thi chim giải thưởng 2 ô tô, 38 xe máy: Đại diện ban tổ chức lên tiếng

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Bùi Thanh Phú, thành viên ban tổ chức, cho biết cuộc thi chim chào mào Siêu cúp Quảng Ngãi đã diễn ra thành công, tạo sân chơi cho hàng trăm người nuôi chim cảnh trên khắp cả nước.

Hoạt động này diễn ra vào ngày 3/5 tại xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), được sự đồng ý của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi cũng như UBND xã Nghĩa Giang. Về kinh phí, mỗi người tham dự đóng 15 triệu đồng cho một lồng chim. Ngoài ra, nhiều người còn đóng góp thêm để tổ chức cuộc thi. Toàn bộ việc thu, chi đều được công khai, minh bạch.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết hoạt động này là sân chơi bổ ích cho hàng trăm người nuôi chim chào mào trên khắp cả nước (Ảnh: Bùi Thanh Phú).

“Có 104 lồng chim tham dự, toàn bộ số tiền thu được đều được dùng để tổ chức cuộc thi. Phần lớn trong số này được dùng trao thưởng, ngoài ra chúng tôi còn trích 30 triệu đồng để tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nghĩa Giang”, anh Phú thông tin.

Theo anh Phú, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng giải thưởng của cuộc thi quá “khủng”. Trên thực tế, phần thưởng của cuộc thi tại Quảng Ngãi thấp hơn nhiều so với hoạt động tương tự tại một số tỉnh, thành khác.

“Giải thưởng của cuộc thi chim chào mào vừa rồi ở Quảng Ngãi thật ra vẫn còn nhỏ so với các nơi khác. Nhiều nơi họ tổ chức thi với phí tham dự lên đến 20-25 triệu đồng mỗi lồng, giải thưởng là hàng chục ô tô”, anh Phú chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Giang xác nhận, ban tổ chức cuộc thi chim chào mào Siêu cúp Quảng Ngãi đã xin phép chính quyền địa phương trước khi hoạt động này diễn ra. Lực lượng công an cũng giám sát việc tổ chức thi đấu.

“Công an xã có báo cáo là hoạt động này diễn ra đúng như nội dung đã xin phép, không phát sinh vấn đề gì liên quan đến an ninh, trật tự”, lãnh đạo xã Nghĩa Giang thông tin.

Như Dân trí phản ánh, Ngày 4/5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cuộc thi chim chào mào được một câu lạc bộ ở Quảng Ngãi tổ chức với giải thưởng là ô tô, xe máy. Những hình ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi giá trị giải thưởng “khủng”.

Theo thông tin câu lạc bộ này đăng tải, cuộc thi được tổ chức vào ngày 3/5 với hàng trăm người tham dự. Cuộc thi có 40 giải thưởng, trong đó một giải nhất và một giải nhì được nhận ô tô điện, 2 giải ba với mỗi giải là một xe SH160i. Bên cạnh đó có 6 giải khuyến khích và 30 giải phụ với phần thưởng là các loại xe máy khác nhau.

Cuối tháng 4, thông tin về kế hoạch tổ chức cuộc thi chim chào mào ở tỉnh Khánh Hòa cũng khiến dư luận xôn xao. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tại xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) có phần thưởng là ô tô, xe máy với tổng giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn cho biết ban tổ chức cuộc thi đã hoàn tất thủ tục xin phép, địa phương chấp thuận và hỗ trợ địa điểm tổ chức cuộc thi. Các nội dung liên quan đến kinh phí và giải thưởng do đơn vị tổ chức tự vận động, đồng thời chịu trách nhiệm.