Lộ diện khán đài 60.000 chỗ ngồi sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam

Sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam lộ diện khán đài 60.000 chỗ ngồi (Video: Mạnh Quân).

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được khởi công ngày 19/10/2025, quy mô sức chứa 60.000 chỗ ngồi, do Bộ Công an làm chủ đầu tư.

Công trình thuộc quần thể thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92ha, được định hướng trở thành một trong những tổ hợp thể thao hiện đại hàng đầu khu vực.

Sân vận động PVF có sức chứa lớn gấp khoảng 1,5 lần sân vận động Mỹ Đình (40.000 chỗ). Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, sau sân vận động Hùng Vương (135.000 chỗ ngồi).

Sau hơn 6 tháng kể từ ngày khởi công, từ một công trường còn ngổn ngang trong giai đoạn san lấp, đào móng, đến nay dự án đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt.

Các hạng mục chính dần thành hình, trong đó kết cấu khán đài đang vươn cao từng ngày, phác họa rõ nét diện mạo của một sân vận động quy mô lớn đang dần hiện hữu.

Đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng, đồng thời tổ chức nhiều mũi thi công hoạt động liên tục theo ca, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Tính tới thời điểm hiện tại, công trình đang triển khai thi công phần thân và bậc khán đài tầng 1, kết cấu thân đã vươn lên tầng 3, một số khu vực đạt tới tầng 4.

Hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, mọi thông số kỹ thuật của công trình, từ độ dốc khán đài đến hệ thống hạ tầng, chức năng phụ trợ... đều được kiểm soát chặt chẽ, nhằm bảo đảm khả năng đăng cai các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế.

Dự án được tổ chức thi công liên tục 24/24h giờ với nhiều ca kíp, thời gian làm việc bố trí linh hoạt phù hợp điều kiện mùa hè, bắt đầu từ 5h30 sáng.

Tổng số nhân lực trên đại công trường đạt khoảng 2.650 công nhân với hi vọng đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Xe tải tấp nập ra vào công trường, bảo đảm vận chuyển vật tư phục vụ thi công. Song song với hạng mục chính, các công trình phụ trợ như quảng trường và bãi đỗ xe quy mô khoảng 18ha cũng đang được triển khai đồng bộ.

Việc ra vào công trường được kiểm soát chặt chẽ, các phương tiện đều thực hiện quy trình xịt nước, rửa bánh xe nhằm hạn chế đất cát phát tán ra đường, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh.

Dự kiến, sân vận động PVF sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục vào tháng 3/2027. Với hạ tầng hiện đại, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm đăng cai các giải đấu quy mô quốc tế như ASIAD, Olympic hoặc các trận đấu tại World Cup trong tương lai.